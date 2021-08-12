Смарт-часы Galaxy Watch4 не смогут работать с iOS

Вчера Samsung анонсировала умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic под управлением операционной системы Wear OS 3. И, как оказалось, они несовместимы с iOS и iPhone.

Иначе говоря, эти модели нельзя подключить к iPhone. В компании заявили, что для синхронизации требуется Android 6.0 или более новая версия операционной системы. Также было заявлено, что активация устройства доступна только после подключения к смартфону, который поддерживает Google Mobile Services (GMS). Помимо этого, требуется наличие Google Play Services и магазина приложений Google Play.

Ранее выпущенные модели сохранят совместимость с iOS и iPhone, за них можно не беспокоиться.

Отметим, что Samsung в рамках Galaxy Unpacked представила не только умные часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, но также складные смартфоны Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 и наушники Galaxy Buds2.