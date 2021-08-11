Samsung представила Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G

Сегодня Samsung представила новые устройства с гибким экраном, Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G. В третьем поколении премиальных складных смартфонов реализованы ключевые ожидания пользователей Samsung — прочность и надежность устройства, а также ряд технических улучшений и оптимизация интерфейса при взаимодействии со смартфоном с гибким экраном.

Смартфон ZFold3 обладает производительностью нового уровня, 7,6-дюймовым экраном Infinity Flex и поддержкой первого электронного пера S Pen2 для складных смартфонов. Плавная прокрутка страницы и быстрое взаимодействие с устройством стали возможны благодаря частоте обновления 120 Гц, которая теперь доступна как на главном, так и на внешнем экранах.









Galaxy Z Flip3

Кроме того, у устройства новый дизайн, улучшенные функции камеры и увеличенный внешний экран.

Как отмечают в Samsung, при создании нового поколения смартфонов Galaxy Z особое внимание уделялось защите устройств от повреждений. Впервые смартфоны Z Fold3 и Z Flip3 поддерживают влагозащиту по стандарту IPX4, чтобы пользователи могли спокойно применять Z Fold3 и Z Flip3 в различных погодных условиях.













Z Flip3

Оба устройства оснащены рамкой из армированного алюминия (Armor Aluminum) — самого прочного металла, когда-либо используемого в смартфонах Galaxy, а также стеклом Corning Gorilla Victus для защиты от царапин и других повреждений. Кроме того, Z Fold3 и Z Flip3 получили новую защитную пленку и улучшенную структуру стекла основного экрана, на 80% более износостойкую, чем в предыдущих моделях.















Фирменные аксессуары для Z Flip3

Z Fold3 и Z Flip3 также прошли строгие испытания, подтвержденные Bureau Veritas и доказывающие способность выдержать 200 000 складываний на протяжении 5 лет стандартного использования смартфона. Кроме того, смартфоны оснащены новейшим мощным 5-нм процессором и обеспечивают энергоэффективность.

Z Fold3 представлен в более легком и тонком дизайне для достижения лучшей портативности и предлагает классические цветовые решения: черный и зеленый.

Обновленный внешний экран теперь в четыре раза больше и облегчает просмотр уведомлений и сообщений без необходимости открытия Z Flip3. Пользователи могут следовать своему графику, проверять погоду и отслеживать ежедневное количество шагов с новыми виджетами, доступными на внешнем экране устройства, а также подбирать обои дисплея с помощью Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic.

Galaxy Z Fold3 5G поступит в продажу в черном и зеленом цветах по рекомендованной цене 159 990 рублей за версию 256 ГБ и по цене 169 990 рублей за версию 512 ГБ.

Galaxy Z Flip3 будет доступен в бежевом, черном, лавандовом и зеленом цветах по рекомендованной цене 89 990 рублей за версию 128 ГБ и по цене 94 990 рублей за версию 256 ГБ.