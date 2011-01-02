Слухи: Cyberpunk 2077 могут перенести на будущий год

Из-за последнего переноса Cyberpunk 2077 вокруг игры циркулирует много слухов. И вот инсайдер Tiffany Treadmore сообщила в Twitter, что игру может ожидать ещё один перенос — уже на 2021 год.

Uhhhhhhhhhhhh…



So, what if #Cyberpunk2077 gets delayed….. Again.

Like what if it doesn't launch this year.



Like uh until 2021.



…



Just asking….. #cyberpunk — Tiffany Treadmore Inc. (@HotGirlVideos69) November 9, 2020

Ух, а что, если Cyberpunk 2077 задержится… Опять. Что, если игра не появится в этому году? Например, выйдет в 2021-м. Я слышала неприятные вещи. Tiffany Treadmore

Отметим, что ранее источник точно анонсировал выход Half -Life: Alyx до официального заявления Valve, досрочно сообщи об отмене E3 2020 и так далее.

Само собой, это может быть и фейк, поскольку сотрудникам компании не сообщают о сменах даты релиза Cyberpunk 2077. Впрочем, ждать осталось недолго — всего месяц.