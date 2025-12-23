В России резко увеличили штрафы за навязывание допуслуг потребителям | The GEEK
В России резко увеличили штрафы за навязывание допуслуг потребителям

Максимальный штраф для юрлиц вырос с 40 тысяч до 1 млн рублей.
Редакция The GEEK сегодня в 13:06

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. Документ вносит изменения в КоАП РФ.

Согласно принятым поправкам, штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят:

  • от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Для юридических лиц предусмотрены санкции в размере:

  • от 250 тысяч до 1 млн рублей.

До этого максимальный штраф для компаний не превышал 40 тысяч рублей, а для должностных лиц и ИП составлял от 2 до 4 тысяч рублей.

Речь идет о ситуациях, когда потребителю навязывают дополнительные услуги или товары без его явного согласия. Закон направлен на усиление защиты прав покупателей и ужесточение ответственности бизнеса за подобные практики.

Ранее, в апреле 2025 года, президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавцам, исполнителям и агрегаторам включать платные дополнительные услуги без письменного согласия потребителя. Документ также запретил автоматическое проставление отметок и формирование условий, предполагающих изначальное согласие клиента.

Норма о письменном согласии вступила в силу с 1 сентября 2025 года. Принятые сейчас поправки в КоАП устанавливают повышенную административную ответственность за ее нарушение.

