Релиз Cyberpunk 2077 снова перенесли

Игровая студия CD Projekt RED в очередной раз перенесла релиз Cyberpunk 2077. Сообщение об этом вышло в твиттере разработчика.

Теперь вместо 19 ноября, релиз игры запланирован на 10 декабря 2020 года. По словам CD Projekt RED, трудности возникли из-за выпуска проекта на разные платформы одновременно. Релиз должен состояться на PC, PS4, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S, а также Google Stadia.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Студия пообещала протестировать все платформы, чтобы убедиться в работе функционала и обратной совместимости.