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Новости

Релиз Cyberpunk 2077 снова перенесли

Игровая студия CD Projekt RED в очередной раз перенесла релиз Cyberpunk 2077. Сообщение об этом вышло в твиттере разработчика.

Теперь вместо 19 ноября, релиз игры запланирован на 10 декабря 2020 года. По словам CD Projekt RED, трудности возникли из-за выпуска проекта на разные платформы одновременно. Релиз должен состояться на PC, PS4, PS5, Xbox One и One X, Xbox Series X и S, а также Google Stadia.

Студия пообещала протестировать все платформы, чтобы убедиться в работе функционала и обратной совместимости.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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