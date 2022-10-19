Apple пояснила причины возврата приложений VK в App Store

Представитель Apple объяснил СМИ, почему компания вернула приложения экосистемы VK в App Store через 16 суток после удаления. Это произошло 13 октября. По словам представителя Apple, это связано с проверкой на санкции.

После удаления приложений и блокировки аккаунта разработчики из VK предоставили Apple необходимую информацию, подтверждающую, что контрольный пакет акций компании не принадлежит или не контролируется лицом, находящимся под санкциями. Таким образом, приложения VK были восстановлены в App Store. представитель Apple

Программы, в числе которых были VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play, VK Админ, Почта Mail.Ru, Облако Mail.Ru, «Маруся», «Все Аптеки» и другие удалили 27 сентября. Это было сделано по требованию Великобритании, поскольку там сочли, что разработчик V Kontakte OOO попадает под санкции.

Приложения перестали быть доступными по всему миру, что усложнило обновления на iOS, ведь на этой системе приложения ставятся только из магазина, во всяком случае, официальным способом.

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