Слух: realme GT5 Pro получит уникальный сенсор Sony LYTIA

Официальный анонс realme GT5 Pro не за горами, смартфон все чаще начал мелькать в новостях. На днях появилась новая информация, раскрывающая детали о задних камерах.

Утверждается, что устройство получит три сенсора: основной – Sony LYTIA LYT808, телеобъектив – IMX890 (50 Мп) и сверхширокоугольный – OmniVision OV08D10 (8 Мп). При этом буквально неделю назад сообщалось о датчике Sony IMX581 на 48 Мп в качестве сверхширокоугольного сенсора.

Но самое интересное, если верить слуху, основной камерой realme GT5 Pro станет уникальный флагманский сенсор Sony LYTIA LYT808 (50 Мп, оптический формат 1/1,43 дюйма). Аналогичный получил новый складной смартфон OnePlus Open.

Многоуровневые датчики не являются новинкой, однако модель LYT808 предлагает уникальную двухслойную архитектуру, где транзисторы пикселей и фотодиоды расположены отдельно. Из-за этого он оптимально использует доступное пространство и повышает емкость каждого отдельного участка.

Рассматривая технические аспекты, LYT808 обладает показателем FWC (вместимость полной ячейки) равным 40 000e, то есть каждый пиксель может содержать до 40 000 электронов перед насыщением. Для сравнения, современные 1-дюймовые датчики предлагают FWC примерно 48 000e. Несмотря на небольшое отставание, сенсор LYT808 гораздо компактнее. Если сравнивать его с IMX890, используемым в OnePlus 11, разница становится еще более очевидной – 1/1,5-дюймовый датчик имеет FWC всего 16 500e, что значительно уступает показателю LYT808.