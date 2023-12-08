Флагман realme GT5 Pro показали на студийных фотографиях во всех расцветках

Вчера состоялась презентация, на которой был представлен флагман realme GT5 Pro. Новинка поступит в продажу только 14 декабря, но китайские журналисты уже получили смартфон для написания обзоров и поделились первыми студийными фотографиями.

Девайс доступен в трёх цветовых исполнениях, из которых: оранжевый (Red Rock) и бежевый (Bright Moon) получили заднею панель из эко-кожи, а чёрный вариант (Starry Night) оснащён «спинкой» из матового стекла.

realme GT5 Pro рядом с другими флагманами:

Что касается технических характеристик realme GT5 Pro, смартфон получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей «водопад», флагманский чип Snapdragon 8 Gen 3, хороший набор камер с перископом и плавающей линзой, технологию разблокировки по ладони и многое другое, подробно о всех спеках мы писали в этом материале.