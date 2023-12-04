Официально: realme GT5 Pro получит длительную поддержку ПО

В преддверии презентации смартфона realme GT5 Pro, компания начала делиться его подробностями. Сегодня стало известно, что грядущий флагман получит более длительную поддержку программного обеспечения, чем его предшественник.

Согласно опубликованному тизеру, realme GT5 Pro будет получать OTA-обновления прошивки realme UI в течение 4 лет, а ОС Android в течение 3 лет. Кроме этого, смартфон дебютирует с установленной операционной системой Android 14 и фирменной оболочкой realme UI 5.0. Это означает, что девайс гарантированно получит Android 17.

Что касается «железа» флагмана, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.

Презентация realme GT5 Pro состоится 7 декабря.