Представлен OnePlus Open — первый раскладной смартфон бренда

OnePlus представил свой первый складной смартфон под простым и лаконичным названием — OnePlus. Внутренний дисплей имеет 2K-матрицу AMOLED LTPO с изменяемой частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц и диагональю 7,82″. Внешний экран — AMOLED-экран с диагональю 6,31″ и частотой до 120 Гц. Яркость каждого из экранов достигает 2800 нит. По словам компании, если использовать смартфон и складывать его по 100 раз в день, то шарнира хватит на 10 лет

За производительность отвечает чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных доступно 512 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.

Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 4805 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт. Устройство не имеет защиты от воды и пыли, а также не поддерживает беспроводную зарядку.

Основная камера имеет разрешение 48 Мп, широкоугольная камера также 48 Мп, а телеобъектив – 64 Мп. Доступен трехкратный оптический зум и шестикратный зум с кропом. Видеозапись поддерживается в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду с включенным Dolby Vision HDR, а также в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду без HDR. Устройство оснащено двумя фронтальными камерами: 20 Мп и 32 Мп.

Продажи OnePlus Open начнутся с 26 октября. Официальная цена составляет $1699.