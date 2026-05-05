Samsung показала OLED-экран для смартфонов с измерением давления по пальцу

Панель может не только показывать изображение, но и измерять пульс и артериальное давление по касанию пальца.
Samsung Display показала на выставке SID в США две новые технологии для экранов смартфонов будущего.

Первая разработка называется Flex Chroma Pixel. Она направлена на улучшение яркости и цветопередачи. По данным компании, такая панель достигает яркости 3000 нит и покрывает 96% цветового пространства BT.2020.

Вторая технология выглядит практичнее для мобильных устройств. Sensor OLED получает встроенные органические фотодиоды, благодаря которым экран может использоваться как датчик здоровья. Пользователь сможет приложить палец к дисплею, а система определит пульс и артериальное давление.

Samsung показала 6,8-дюймовый вариант Sensor OLED, то есть панель формата обычного смартфона. В одном слое удалось разместить RGB-пиксели и OPD-пиксели, сохранив плотность 500 PPI.

В перспективе Sensor OLED могут объединить с технологией Flex Magic Pixel, которая ограничивает боковые углы обзора и повышает приватность. Это позволит просматривать конфиденциальные данные или измерять показатели здоровья так, чтобы окружающим было сложнее увидеть информацию на экране.

Пока Samsung не сообщает, когда такие дисплеи появятся в серийных смартфонах.

