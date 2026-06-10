Honor готовит компактный игровой планшет Win Pad Mini

Honor работает над компактным игровым планшетом — он может пополнить игровую линейку Win под названием Win Pad Mini. Первые подробности раскрыл инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, планшет получит OLED-экран диагональю около 8 дюймов с тонкими рамками и высокой частотой обновления, а также флагманский чип серии Snapdragon 8 Elite. Отдельно отмечается, что Win Pad Mini может получить самый ёмкий аккумулятор среди компактных планшетов на рынке. Остальные характеристики пока неизвестны.

Дебютировать новинка может вместе с игровыми смартфонами Honor Win 2, выход которых в Китае ожидается до конца года. Официально компания планшет пока не анонсировала, поэтому детали и название ещё могут измениться.

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