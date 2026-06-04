iPhone 18 Pro получит более экономичный экран с улучшенным Always-On Display

Apple может обновить дисплеи в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. По данным отраслевых источников, смартфоны сохранят диагонали 6,3 и 6,9 дюйма, но получат OLED-панели с технологией LTPO+.

LTPO уже используется в iPhone для динамической регулировки частоты обновления и работы Always-On Display. Новая версия технологии должна точнее управлять подачей тока на OLED-пиксели и адаптировать работу экрана под условия освещения и сценарий использования.

Ожидается два основных преимущества: ниже энергопотребление и более стабильная работа Always-On Display, особенно при слабом освещении. Улучшение также может снизить заметность мерцания и зернистости изображения в тёмных сценах.

Производством панелей для iPhone 18 Pro, по слухам, займутся Samsung Display и LG Display. BOE, которая поставляла часть экранов для iPhone 17 Pro, якобы не смогла пройти требования Apple по качеству LTPO+ для новых флагманов.

Пока неизвестно, получит ли такую же технологию складной iPhone Ultra. Официально Apple характеристики будущих iPhone не раскрывала.