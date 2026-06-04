Xiaomi 18 Pro Max может получить две камеры по 200 Мп

В сети появились новые подробности о Xiaomi 18 Pro Max, который должен стать старшей моделью будущей флагманской линейки Xiaomi 18.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон получит основную камеру на 200 Мп с крупным сенсором формата 1/1,28 дюйма. Ей также приписывают технологию LOFIC нового поколения, которая должна улучшить динамический диапазон и помочь камере точнее работать со сложным светом.

Главное отличие Xiaomi 18 Pro Max может быть связано не только с основным модулем, но и с телевиком. Инсайдер утверждает, что инженерный образец смартфона оснащён 200-мегапиксельной телефотокамерой с сенсором 1/1,56 дюйма, примерно 3-кратным оптическим приближением и диафрагмой около f/2.4.

По слухам, этот модуль сможет использоваться не только для зума, но и для крупноплановой и макросъёмки. При этом источник подчёркивает, что Xiaomi переработала как сам сенсор, так и оптическую схему.

Xiaomi 17 Pro

Ранее Xiaomi 18 Pro Max также приписывали 6,9-дюймовый плоский экран, чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и аккумулятор примерно на 8500 мАч. Ожидается поддержка проводной зарядки 100 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Смартфон должен работать на HyperOS 4 на базе Android 17. Также сообщалось, что Xiaomi сохранит идею дополнительного экрана на задней панели, но превратит его в более умное окно для контекстных функций и ИИ-сценариев.

Анонс серии Xiaomi 18 ожидается в сентябре 2026 года. В стартовую линейку могут войти Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max.