Согласно метаанализу данных более 21 тысячи человек, проблема связана не с возможностями мозга, а с изменением поведенческих привычек.
Редакция The GEEK сегодня в 00:30
Учёные опровергли миф о деградации внимания из-за смартфонов и интернета

Современное представление о том, что смартфоны и интернет ухудшили способность человека к концентрации, не подтверждается лабораторными исследованиями. К такому выводу пришли учёные после анализа данных более 21 тысячи человек из 32 стран за период с 1990 по 2021 год.

Исследование показало, что показатели когнитивной устойчивости у детей остались стабильными, а у взрослых даже немного выросли.

В работе участвовали специалисты из Чикагского университета и Университетского колледжа Лондона. По их словам, биологические механизмы внимания не деградировали, однако изменилась сама цифровая среда, которая постоянно провоцирует человека отвлекаться и переключаться между задачами.

Учёные разделяют понятия когнитивной ёмкости и реального поведения. Под когнитивной ёмкостью понимается способность мозга удерживать внимание в контролируемых условиях.

Для измерения используют специальные тесты, включая d2, где нужно долго искать определённые символы среди похожих знаков. Исследования показывают, что без внешних раздражителей мозг справляется с такими задачами так же эффективно, как и десятилетия назад.

Авторы исследования отдельно упомянули отчёт Microsoft 2015 года, где утверждалось, что внимание человека стало короче, чем у золотой рыбки. Учёные называют этот тезис маркетинговым мифом, основанным на опросах, а не на реальных измерениях когнитивных возможностей.

При этом изменения действительно зафиксированы в поведении пользователей. Психолог Глория Марк из Калифорнийского университета в Ирвайне выяснила, что среднее время концентрации офисных сотрудников на одной задаче сократилось с 2,5 минут в середине 2000-х до 47 секунд к началу 2020-х.

По словам исследователей, постоянные переключения между вкладками, уведомлениями, почтой и мессенджерами создают дополнительную когнитивную нагрузку и мешают глубокому погружению в задачи.

Нейробиологи также связывают проблему с системой вознаграждения мозга. Социальные сети и уведомления дают быстрый выброс дофамина, поэтому мозг чаще выбирает короткие и простые стимулы вместо сложной деятельности, требующей усилий.

Учёные считают, что способность к концентрации остаётся восстановимым ресурсом. В качестве главного способа борьбы с отвлекаемостью они называют изменение цифровой среды: снижение количества раздражителей и ограничение доступа к источникам быстрого дофаминового подкрепления.

