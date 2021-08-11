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Новости

Складные iPhone будут сообщать об износе гибкого стекла

Компания Apple запатентовала новую технологию, которая может помочь будущим складным смартфонам с гибкими экранами. Как сообщается, технология предусматривает дополнительный слой в конструкции дисплея, который позволит определить признаки грядущей деформации экрана.

Для этого планируется использовать датчики деформации и температуры, которые будут отслеживать мельчайшие искривления экрана и, при необходимости, сообщать о проблемах пользователю.

Как отмечается, такая технология позволит заблаговременно узнать, есть ли у дисплея проблемы. Само собой, это появится только с выходом гибкого смартфона Apple, появление которого запланировано на 2023 год. Впрочем, эти данные пока основаны на мнениях инсайдеров.

Также отметим, что патент не означает наличия готовой технологии. Эти данные могли быть зарегистрированы с расчётом на будущее.

Источник:
USPTO

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