Складной Vivo X Fold 2 показали на живых фото в рамках форума Boao For Asia (BFA).

Смартфон показан в красном цвете с большим круглым модулем камеры и кольцевой вспышкой. Дата презентации новинки не известна, поэтому раскрытие дизайна немного удивляет.

По слухам, Vivo X Fold 2 получит такие же экраны как у X Fold+, процессор Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки. Основная камера будет тройная: 50-мегапиксельный Sony IMX866, 12-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный телевик. Объем оперативной памяти — 12 Гб, встроенной 256 Гб.