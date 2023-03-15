Складной Pixel Fold и доступный Pixel 7a представят в начале лета

Источники WinFuture рассказали, что Google выпустит две новинки уже летом. Это будет смартфон среднего ценового сегмента Pixel 7a и складной Pixel Fold. Стоимость первого ожидается в районе €500, ценник Fold в районе €1700.

В качестве сроков указывают вторую неделю июня.

Гибкий Pixel Fold будет выпускаться в одной конфигурации на 256 Гб в расцветках «карбон» и «фарфор». У доступного Pixel 7a тоже будет единственная модель с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Расцветки будет три: «карбон», «хлопок» и «арктический синий».