Складной iPhone выйдет не ранее 2023 году

Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил, что компания Apple выпустит свой первый складной смартфон в 2023 году. Это устройство, по его словам, будет оснащено 8-дюймовым складным экраном с разрешением QHD+. Данных о частоте нет, но не стоит исключать, что она достигнет 120 Гц.

Отметим, что ранее редактор Bloomberg Марк Гурман заявил о разработке такого смартфона, но отметил, что финальной версии стоит ждать 2-3 года. Хотя прототип уже готов.

Apple со временем сделает это, но на это уйдет как минимум два-три года. Мне кажется, для меня и многих других идеальным будет iPhone с огромным складным 7- или 8-дюймовым экраном. Марк Гурман

Аналогичные решения есть у Samsung, а в этом году они ожидаются у Honor, Vivo, Google и других компаний. В целом, стоит ожидать появления всё большего числа складных смартфонов с экранами на 7-8 дюймов. Хотя цена на них пока высока.