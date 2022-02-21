Apple свернула проект по разработке подэкранного сканера отпечатка на iPhone

По данным сетевых источников, компания Apple прекратила разработку подэкранного сканера отпечатков пальцев Touch ID для iPhone. В корпорации сосредоточились только на Face ID.

Сообщается, что всю команду, которая трудилась несколько лет над Touch ID, перевели в группу Face ID. Таким образом, никаких изменений по части сканера отпечатка не предвидится.

Отметим, что сейчас производитель iPhone тестирует возможность разблокировки смартфона по Face ID в маске. В будущем же сканеры могут разместить под экраном, но до этого момента ещё пройдёт не менее года.

Отметим, что если компания будет продолжать выпуск серии SE, не исключено, что и она рано или поздно перейдёт на Face ID.

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