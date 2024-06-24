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Экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции и Станции Дуо Макс

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Валентин Снежин сегодня в 21:41

Третьяковская галерея и Яндекс запустили новый проект «Музей у вас дома», который позволяет устанавливать известные полотна из постоянной экспозиции галереи в качестве заставки на устройствах Яндекс — ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс. Виртуальный помощник Алиса будет выступать в роли экскурсовода, рассказывая пользователям о каждой из картин.

Экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции и Станции Дуо Макс
Экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции и Станции Дуо Макс
Экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции и Станции Дуо Макс

В проекте участвуют 11 шедевров:

  • «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха
  • «Радуга» Ивана Айвазовского
  • «Похищение Европы» Валентина Серова
  • «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова
  • «Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана
  • «Рожь» Ивана Шишкина
  • «Парижское кафе» Константина Коровина
  • «Композиция VII» Василия Кандинского
  • «Осень в провинции» Бориса Кустодиева
  • Высокое разрешение экранов и качественная оцифровка позволят рассмотреть картины в мельчайших деталях

Для получения информации о картинах достаточно спросить Алису: «Алиса, что это за картина?». Ассистент предоставит данные о произведении, авторе и истории создания на основе информации от специалистов Третьяковской галереи.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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