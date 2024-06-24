Экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции и Станции Дуо Макс

Третьяковская галерея и Яндекс запустили новый проект «Музей у вас дома», который позволяет устанавливать известные полотна из постоянной экспозиции галереи в качестве заставки на устройствах Яндекс — ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс. Виртуальный помощник Алиса будет выступать в роли экскурсовода, рассказывая пользователям о каждой из картин.

В проекте участвуют 11 шедевров:

«Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха

«Радуга» Ивана Айвазовского

«Похищение Европы» Валентина Серова

«Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова

«Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана

«Рожь» Ивана Шишкина

«Парижское кафе» Константина Коровина

«Композиция VII» Василия Кандинского

«Осень в провинции» Бориса Кустодиева

Высокое разрешение экранов и качественная оцифровка позволят рассмотреть картины в мельчайших деталях

Для получения информации о картинах достаточно спросить Алису: «Алиса, что это за картина?». Ассистент предоставит данные о произведении, авторе и истории создания на основе информации от специалистов Третьяковской галереи.