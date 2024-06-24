Экспозиции Третьяковки теперь можно установить в качестве заставки на ТВ Станции и Станции Дуо Макс

Третьяковская галерея и Яндекс запустили новый проект «Музей у вас дома», который позволяет устанавливать известные полотна из постоянной экспозиции галереи в качестве заставки на устройствах Яндекс — ТВ Станции, ТВ Станции Про и Станции Дуо Макс. Виртуальный помощник Алиса будет выступать в роли экскурсовода, рассказывая пользователям о каждой из картин.
В проекте участвуют 11 шедевров:
- «Заморские гости» и «Канченджунга» Николая Рериха
- «Радуга» Ивана Айвазовского
- «Похищение Европы» Валентина Серова
- «Иван-царевич на Сером Волке» Виктора Васнецова
- «Золотая осень» и «Цветущие яблони» Исаака Левитана
- «Рожь» Ивана Шишкина
- «Парижское кафе» Константина Коровина
- «Композиция VII» Василия Кандинского
- «Осень в провинции» Бориса Кустодиева
- Высокое разрешение экранов и качественная оцифровка позволят рассмотреть картины в мельчайших деталях
Для получения информации о картинах достаточно спросить Алису: «Алиса, что это за картина?». Ассистент предоставит данные о произведении, авторе и истории создания на основе информации от специалистов Третьяковской галереи.