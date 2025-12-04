График обновления Ростест-смартфонов Vivo до OriginOS 6 (Android 16) | The GEEK
График обновления Ростест-смартфонов Vivo до OriginOS 6 (Android 16)

Официальная дорожная карта развертывания новой оболочки в России.
Редакция The GEEK сегодня в 16:42

В течение ближайших месяцев более 10 смартфонов Vivo, официально доступных на российском рынке, получат обновление OriginOS 6 на базе Android 16. Соответствующий график опубликовало российское подразделение компании.

С ноября новую прошивку получают владельцы двух моделей — Vivo V60 и Vivo X200 FE. С середины декабря к ним присоединятся пользователи Vivo V50.

В первой половине 2026 года обновиться до OriginOS 6 смогут девять устройств: Vivo V60 Lite 5G, V60 Lite, V50 Lite, V40, V40 Lite, V40 Lite 5G, V30, V30 Lite и V30e.

Подробнее об OriginOS 6

OriginOS 6: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Vivo и iQOO

Ранее iQOO опубликовало дорожную карту развертывания новой оболочки OriginOS 6 (Android 16) на Ростест-смартфонах бренда.

