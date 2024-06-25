Ситилинк начал продавать новые AI-телевизоры Samsung

В Ситилинке начались продажи новых AI-телевизоров Samsung, включая модели Neo QLED 8K, Neo QLED и OLED 4K. Новые устройства оснащены улучшенными функциями изображения и звука, а также решениями на базе AI для безопасности данных с помощью Samsung Knox.

Samsung Neo QLED 8K оснащены процессором NQ8 AI Gen3, что значительно улучшает качество изображения. Модели поддерживают 8K AI Upscaling Pro и AI Motion Enhancer Pro, которые масштабируют контент и устраняют искажения при просмотре спортивных трансляций. Также есть режим Relumino Together для людей с нарушением зрения.

Samsung Neo QLED 4K обладают функцией Real Depth Enhancer Pro для улучшения детализации динамичных сцен и режимом «Адаптивный AI», который автоматически оптимизирует изображение на основе предпочтений пользователя. Звуковые технологии включают Active Voice Amplifier Pro и Q-Symphony для улучшения четкости диалогов и синхронизации звука с внешними аудиосистемами.

OLED-телевизоры серии 2024 получили антибликовую технологию OLED Glare Free, частоту обновления до 144 Гц и увеличенную яркость. Модели S95D и S90D представлены в различных размерах экрана от 48 до 83 дюймов.

Стоимость телевизора Samsung QE65QN700CUXRU (65 дюймов, 8K) на старте продаж составляет 359 990 рублей. Более доступный вариант в лице Samsung QE65QN85DBUXRU (65 дюймов, 4K) обойдётся в 239 990 рублей.