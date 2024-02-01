Ситилинк начал продавать игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15 на Ryzen 9 8945HS

Ситилинк стал первым российским продавцом электроники, привезшим в Россию игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A15. Новинка выделяется процессором Ryzen 9 8945HS и дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4070 с 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6.

Ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти типа DDR5-5600, а ёмкость SSD-диска в модели TUF Gaming A15 (FA507UI) составляет 1 ТБ.

Устройство также оборудовано IPS-дисплеем с разрешением QHD (2560х1440 пикселей) и частотой обновления кадров 144 Гц. Модель поддерживает технологию G-Sync для подстройки частоты кадров дисплея под количество FPS.

Стоимость ASUS TUF Gaming A15 FA507UI в Ситилинк составляет 184 990 рублей.