Представитель Intel раскрыл дату релиза Windows 12

На конференции для аналитиков компании Citi финансовый директор Intel Дэвид Зинснер затронул тему обновления ОС Windows в следующем году, выдвинув предположение, что потребители могут захотеть обновить свои ПК из-за новой версии операционной системы от Microsoft.

Зинснер заявил, что «мы думаем, что 2024 год будет очень хорошим годом для наших клиентов, особенно из-за обновления Windows», что напрямую намекает на выход в следующем году новой операционной системы, которая, скорее всего, будет называться Windows 12.

Кроме этого, ранее упоминание об ОС Windows 12 просочилось из внутренних документов Intel в которых сообщалось, что компания разрабатывает грядущую платформу Meteor Lake для следующего поколения ОС Windows. Это также говорит о скором релизе новой операционной системы, которая будет заточена под работу с сопроцессором в чипах Meteor Lake для нативного взаимодействия с системой искусственного интеллекта.