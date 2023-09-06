До 5,1 ГГц: раскрыты характеристики трех процессоров Intel Core Ultra Meteor Lake

В сеть просочились характеристики новых процессоров Intel Core Ultra (Meteor Lake), анонс которых ожидается до конца 2023 года. Инсайдер Golden Pig Upgrade Pack рассказал о Core Ultra 7 155H, Core Ultra 7 165H и Core Ultra 9 185H.

Процессор Core Ultra 7 155H будет иметь частоты больших ядер в диапазоне 4,3-4,8 ГГц, Core Ultra 7 165H — 4,4-5,0 ГГц, а Core Ultra 9 185H — 4,5-5,1 ГГц. Малые ядра во всех упомянутых моделях будут функционировать на частотах от 2,8 до 3,8 ГГц. Ниже представлены предварительные характеристики семейки процессоров Meteor Lake.

Стоит отметить, что все рассмотренные процессоры обладают одинаковым числом ядер: 6 высокопроизводительных на архитектуре Redwood Cove, 8 эффективных на Crestmont, 2 дополнительных E-Core.

Недавно стали известны результаты тестирования и характеристики процессора Intel Core Ultra 5 125H, который имеет конфигурацию 4+8+2, базовую частоту 3,60 ГГц и максимальную – до 4,5 ГГц. Этот чип был обнаружен в игровом лаптопе HP Omen Transcend. В Geekbench он показал результат в 2208 баллов в однопоточных тестах (ST) и 11563 балла в многопоточных (MT).