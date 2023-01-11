В России снова можно скачивать драйверы и софт Intel без VPN

Компания Intel повторно открыла российским пользователям доступ к скачиванию ПО и драйверов для чипсетов и видеокарт со своего официального сайта intel.ru. При этом не требуется VPN или что-то ещё. Также компания подтвердила, что приостановила все операции в РФ, начиная с апреля 2022 года. Возвращаться корпорация не планирует.

С сайта теперь можно скачать, например, утилиту Intel Driver & Support Assistant, которая автоматически отслеживает обновления прошивок для процессоров на Windows 7 и более поздних версиях ОС. Похоже, это связан ос тем, что блокировка затронула и обычных пользователей, а не только бизнес.

Отметим, что основной сайт intel.com у некоторых провайдеров недоступен, а с intel.ru идёт переадресация на intel.com.

При этом ранее компания Microsoft тоже сняла геоблокировку для россиян. Теперь они могут свободно скачивать Windows 10 и Windows 11 без VPN.