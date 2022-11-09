Intel представила продукты семейства Intel Max Series

Intel представила новое семейство продуктов под названием Intel Max Series. Оно включает в себя центральные процессоры Xeon и ускорители вычислений для дата-центров и систем искусственного интеллекта.

В линейке процессоров есть серверные процессоры Intel Xeon Max Series. Конкретные модели пока не названы, но уже известно, что Xeon CPU Max Series — это первые x86-совместимые с памятью HBM2e объёмом до 64 ГБ. Они поддерживают PCI Express 5.0 и CXL1.1.

«Синяя команда» сравнивает свои чипы с AMD Epyc поколения Milan-X. Утверждается, эти решения на 68% более энергоэффективны, чем Epyc и в 2,4 раза мощнее. Правда, реальными конкурентами являются не они, а новые процессоры Genoa, которые покажут уже завтра.

Ускорители вычислений Data Center GPU Max Series — это самые мощные на сегодня решения с более чем 100 млрд транзисторов в корпусе из 47 плиток. Они поддерживают также до 128 ГБ памяти HBM2e. У них до 128 ядер Xe-HPC (что даёт до 16 384 вычислительных блока FP32), до 408 МБ кэш-памяти второго уровня и до 64 МБ кэш-памяти первого уровня.

Как утверждается, новинка обеспечивает в 1,5-2,4 раза большую производительность в различных режимах случаев по сравнению с Nvidia A100.

Строго говоря, это переименованные процессоры Sapphire Rapids HBM и ускорители Ponte Vecchio. Они будут использоваться, в том числе в составе суперкомпьютера Aurora. Выход их обещан в январе.