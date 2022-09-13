Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

Intel случайно опубликовала характеристики процессоров Raptor Lake

Компания Intel поспешила и опубликовала на сайте канадского подразделения характеристики новых процессоров семейства Raptor Lake 13-го поколения: Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K.

Стоит отметить, что характеристики совпадают с теми, что ранее выкладывали инсайдеры. Они выглядят следующим образом:

  • Core i9-13900K — 24 ядра / 32 потока / до 5,4 ГГц;
  • Core i7-13700K — 16 ядер / 24 потока / до 5,3 ГГц;
  • Core i5 13600K — 14 ядер / 20 потоков / до 5,1 ГГц.

Сама Intel пока не представляла новые процессоры. Официальная презентация должна состояться 27 сентября. Интересно, что в этот день начинаются продажи Ryzen 7000 от AMD.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
The Verge, Google cached

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии