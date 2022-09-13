Intel случайно опубликовала характеристики процессоров Raptor Lake

Компания Intel поспешила и опубликовала на сайте канадского подразделения характеристики новых процессоров семейства Raptor Lake 13-го поколения: Core i5-13600K, Core i7-13700K и Core i9-13900K.

Стоит отметить, что характеристики совпадают с теми, что ранее выкладывали инсайдеры. Они выглядят следующим образом:

Core i9-13900K — 24 ядра / 32 потока / до 5,4 ГГц;

Core i7-13700K — 16 ядер / 24 потока / до 5,3 ГГц;

Core i5 13600K — 14 ядер / 20 потоков / до 5,1 ГГц.

Сама Intel пока не представляла новые процессоры. Официальная презентация должна состояться 27 сентября. Интересно, что в этот день начинаются продажи Ryzen 7000 от AMD.

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