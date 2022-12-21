Процессор Intel Core i9-13900K впервые разогнали до 9 ГГц

Энтузиасты установили новый рекорд разгона процессора. «Подопытным» стал серийный Intel Core i9-13900K, который смогли «раскачать» до 9008,82 МГц. Это сделал Йон «Elmor» Сандстрём, штатный оверклокер компании ASUS.

Он использовал флагманскую материнскую плату ASUS Z790 ROG Apex с улучшенной подсистемой питания VRM и систему охлаждения на основе жидкого азота. За счёт этого он снизил температуру до более чем -250 градусов.

При этом разгон проводился только на одном P-ядре, всего их 8. Остальные ядра отключили. Отметим, что тот же энтузиаст ранее разогнал Core i9-13900K до частоты 8812,85 МГц. До этого почти 10 лет рекордом был уровень в 8722,78 МГц на процессоре AMD FX-8370.

Следует понимать, что главным результатом является максимально высокая частота, при которой система запустится. Речи о стабильности работы, долговременном функционировании и так далее не идёт.