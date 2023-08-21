Контрабандисты пытались провезти 780 процессоров Intel в двигателе автобуса

В начале месяца мы рассказывали, как мужчина пытался незаконно провезти через таможню 68 айфонов, которые он прикрепил к своему телу, а сегодня на границе Китая произошёл ещё более беспрецедентный случай.

В порту Гунбэй, который соединяет Макао и Чжухай, пограничная служба обратила своё внимание на подозрительный автобус. При детальном рассмотрении двигателя под рентгеном на нём был обнаружен отсек, который контрабандисты изящно приварили к блоку силовой установки. Вскрыв потайное отделение, в нём было обнаружено 780 процессоров Intel. Модели «камушков» не уточняются, но судя по фотографии, это десктопные чипы 12 и 13-го поколения (Alder Lake и Raptor Lake).

Как сообщается, нарушители были задержаны, а первоначальная оценка контрабанды составила более одного миллиона юаней, что по текущему курсу составляет более 13 млн. рублей.