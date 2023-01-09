Intel выпустила приложение Unison для синхронизации Windows и смартфона

Intel выпустила приложение под названием Unison. С его помощью любой владелец Windows может синхронизировать свой ПК со смартфоном на Android и iOS.

Приложение Unison позволяет выводить уведомления, принимать звонки, отправлять сообщения, получать фотографии и файлы. Редакция The GEEK проверила приложение, все функции работают в России без ограничений.

Для подключения ПК к Android или iOS нужно загрузить приложение на каждое устройство:

Первая настройка потребует создать пару между ПК и смартфоном. Сделать это можно через QR-код. Также для корректной работы требуется подключение по Bluetooth.

Приложение полностью бесплатное.