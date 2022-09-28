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Intel представила свою самую мощную карту Arc A770

На презентации компания Intel представила новую видеокарту Arc A770, которая позиционируется как флагманская. Однако по факту она находится на уровне RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT.

Карта оснащена графическим чипом AKM-G10 с 32 ядрами Xe, что эквивалентно 4096 блокам FP32. Частота графического процессора составляет 2100 МГц. У карты есть 8 или 16 ГБ памяти с частотой 17,5 ГГц, а также шина данных на 256 бит. Теплопакет составляет 225 Вт. Ранее сообщалось, что такие карты можно легко разгонять, но на презентации этого не показали.

Утверждается, что карта до 65% быстрее не указанного прямого конкурента при включении режима трассировки лучей. Что это за конкурент — неизвестно. Касаемо же цен, версия с 16 ГБ памяти оценивается в 330 долларов, версия на 8 ГБ — порядка 300 долларов. Продажи стартуют с 12 октября.

Пока сложно сказать, насколько мощной получилась карта, но, судя по тестам, она находится между RTX 3060 и RTX 3060 Ti. То есть об уровне 3070/3080 говорить не приходится.

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Источник:
Wccftech
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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