6 ГГц, 24 ядра за $700: это старший и самый мощный процессор Intel i9

В продажу поступил процессор Intel Core i9-13900KS. Это старшая модель серии Raptor Lake, которая из коробки умеет работать на частоте в 6 ГГц. Стоимость такого чипа составляет $700 (~ 47 500).

Новинка оказалась на $110 дороже Core i9-13900K, но при этом она работает быстрее — это результат высокой частоты.

Процессор оснащён 8 высокопроизводительными ядрами и 16 энергоэффективными. Число потоков — 32, однако гипертрейдинг работает только на мощных ядрах. Потребление процессора составляет 150 Вт, но это показатели без разгона. Если же принудительно увеличить мощности чипа, то его «аппетиты» и температура вырастут.