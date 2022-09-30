Intel представила видеокарту Arc A750 за $290

Компания Intel всё-таки презентовала видеокарту Arc A750, которая относится к «почти флагманскому» сегменту. У карты есть 28 ядер Xe (3584 блока FP32) вместо 32 (4096 ядер). Также есть 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 16 ГГц, 256-разрядная шина и TDP на уровне 225 Вт. По сути, это практически копия версии A770 с 8 ГБ памяти.

Цена тоже похожа. Если младшая Arc A770 оценивается в $330, то A750 стоит $290. Забавно, что при разнице в 12% на столько же различается и число ядер. А вот версия Arc A770 с 16 ГБ оценивается в $350. За эти деньги можно будет купить референтную Limited Edition, которая будет доступна только с 16 ГБ.

По данным компании Arc A750 на 53% превосходит GeForce RTX 3060 по соотношению цены и производительности, однако каких точных текстов не приведено. Видимо, корпорация хочет, чтобы ей поверили на слово. Ведь в Intel заявили, что средняя цена на RTX 3060 составляет 418 долларов, тогда как на рынке есть варианты за 370-400 долларов.

По данным магазинов же, A750 конкурирует по ценам с GeForce RTX 3050 и Radeon RX 6600. Какой будет производительность 1 скоро увидим. Карта поступит в продажу 12 октября.

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