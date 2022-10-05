Появились первые тесты видеокарт Intel

После того как спало эмбарго на публикацию обзоров видеокарт Intel Arc A770 и A750, появились данные о том, насколько эти карты мощные. Выяснилось, что в современных играх они находятся на уровне NVIDIA RTX 3060 и AMD RX 6600, однако в старых проектах могут проигрывать даже NVIDIA GTX 780. Это касается DirectX 9 или иных API. Лучшие результаты карты демонстрируют в DirectX 12 или Vulkan.

Как оказалось, новые карты поддерживают только современные графические интерфейсы, а для старых используется подобие эмуляции.

В целом, карты вполне достойно выступают на фоне конкурентов. Intel Arc A770 и A750 выйдут в продажу 12 октября по цене от 329 и 289 долларов соответственно. Ожидается появление версий от ASRock, GUNNIR и Acer.

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