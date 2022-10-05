В 2023 году Intel прекратит выпускать процессоры семейства Comet Lake

Компания Intel представила процессоры Core десятого поколения во втором квартале 2020 года, но похоже, они уже успели устареть. Потому перед появлением на рынке чипов тринадцатого поколения (Raptor Lake) компания решила убрать их из продажи.

Сообщается, что процессоры comet Lake будут доступны к заказу до апреля следующего года, а отгрузка завершится в сентябре 2023 года.

По словам компании, «спрос сместился в сторону других продуктов Intel». Что касается моделей, то жизненный цикл завершают Core i9, Core i7 и Core i5, а также Xeon W-12xx для рабочих станций начального уровня. В списке нет моделей Core i3 и Pentium, а версии Core i9, Core i7, Core i5 и Xeon W с индексами «E» и «TE» будут поставлять ещё несколько лет в сегменте встраиваемых решений

Похоже, таким образом компания хочет избавиться даже от более или менее новых моделей, чтобы сосредоточиться на новейших.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!