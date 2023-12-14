Intel представила Core Ultra — процессоры с мощной графикой и поддержкой ИИ

Intel представила свои новейшие процессоры Core Ultra, известные также как Meteor Lake, которые предназначены для ноутбуков, мини-ПК и даже, вероятно, портативных игровых консолей.

На рынке появится 11 моделей Core Ultra:

Core Ultra 7 165H

Core Ultra 7 155H

Core Ultra 5 135H

Core Ultra 5 125H

Core Ultra 7 165U

Core Ultra 7 155U

Core Ultra 5 135U

Core Ultra 5 125U

Core Ultra 9 185H

Core Ultra 7 164U

Core Ultra 5 134U

Процессоры объединяют четыре кристалла при помощи технологии Intel Foveros. Процессорная плитка для iGPU производится компанией Intel по техпроцессу Intel 4, в то время как плитка iGPU, плитка SoC и плитка ввода-вывода производятся компанией TSMC по техпроцессам 5 нм (N5) и 6 нм (N6) соответственно.

Серия Core Ultra 100 характеризуется наличием P-ядер (Redwood Cove) и E-ядер (Crestmont), дополненных кэшем L3 и дополнительным кластером E-ядер Low Power Island. Сравнения показывают, что многопоточная производительность Core Ultra 7 165H лишь незначительно превышает показатели Core i7-1370P.

По словам компании, Core Ultra 7 165H в многопотоке при идентичном энергопотреблении быстрее на 8% Core i7-1370P и на 11% Ryzen 7840U. В однопоточном режиме Core Ultra 7 165H на 12% быстрее Ryzen 7840U, но на 9% отстаёт от предшественника.

Графический компонент является ключевым в Core Ultra 100, включая архитектуру Xe-LPG с поддержкой DirectX 12 Ultimate, аппаратного ускорения трассировки лучей и технологии масштабирования XeSS. Интегрированная графика имеет до 8 ядер Xe и работает на частоте до 2,35 ГГц. Поддерживаются также современные кодеки, включая AV1, H265 и VP9.

Серия также включает в себя модуль ИИ, способный достигать производительности до 34 TOPS, что делает эти процессоры на 70% более эффективными в задачах с генеративным ИИ по сравнению с Raptor Lake.

Чипы поддерживают Wi-Fi 6E/7, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и PCIe Gen 4/5, а также оперативную память LPDDR5(x)-7467 и DDR5-5600.

Ожидается, что в ближайшее время появятся первые устройства на новых чипах.