Шотландская полиция купила устройство для взлома iPhone

Несколько лет назад израильская компания Cellebrite показала устройство для взлома iPhone. Теперь гаджет официально появился в распоряжении шотландской полиции.

Кроме того, стражи порядка выпустили видео с демонстрацией аппарата в работе. Взломщик смартфонов напоминает стационарный ПК со множеством портов для подключения смартфонов. Хоть аппарат и наделал множество шума из-за взлома айфонов, но на самом видео можно заметить только Redmi Note 7.

Установка позволяет извлекать из памяти смартфона сообщения, галерею, журнал вызовов, контакты и множество других данных.

Стоит отметить, что установка следит за сотрудниками полиции, которые работают за ней, а также фиксируют время и просмотренные данные.