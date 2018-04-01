Шотландская полиция купила устройство для взлома iPhone
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Шотландская полиция купила устройство для взлома iPhone

Несколько лет назад израильская компания Cellebrite показала устройство для взлома iPhone. Теперь гаджет официально появился в распоряжении шотландской полиции.

Кроме того, стражи порядка выпустили видео с демонстрацией аппарата в работе. Взломщик смартфонов напоминает стационарный ПК со множеством портов для подключения смартфонов. Хоть аппарат и наделал множество шума из-за взлома айфонов, но на самом видео можно заметить только Redmi Note 7.

Установка позволяет извлекать из памяти смартфона сообщения, галерею, журнал вызовов, контакты и множество других данных.

Стоит отметить, что установка следит за сотрудниками полиции, которые работают за ней, а также фиксируют время и просмотренные данные.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить