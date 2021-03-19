Cellebrite отказалась поставлять в Россию оборудование для взлома смартфонов

Израильская компания Cellebrite разработчик ПО и оборудования для взлома мобильных устройств, отказалась сотрудничать с российскими и белорусскими спецслужбами.

Свой отказ компания обосновала тем, что спецслужбы России и Беларуси будут использовать её разработки не для расследования преступлений, а для взлома мобильных устройств сторонников оппозиции, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств. Другими словами, будут вести противоправную деятельность в ущерб гражданам стран.

Cellebrite дает правоохранительным органам и предприятиям возможность сделать наше сообщество более безопасными, предлагая решения, которые помогают законным образом получать цифровые доказательства в ходе уголовных расследований и гражданского судопроизводства. Генеральный директор Cellebrite Йосси Кармил

Для своих продуктов Cellebrite постоянно делает закупку информации о возможных уязвимостях у хакеров и специалистов по информационной безопасности. Об этих “дырах” не могут знать создатели приложений, разработчики ОС и даже сами производители устройств. Актуальность уязвимостей важно всегда обновлять и проверять, чтобы продукты Cellebrite были эффективны во взломе мобильных девайсов.

Из-за отказа от сотрудничества российские и белорусские спецслужбы смогут взламывать устройства с помощью устаревших версий Cellebrite или искать пути приобретения через сторонние каналы. Между прочем неактуальные версии продуктов Cellebrite можно свободно приобрести на Ebay, но навряд ли от них будет какая-либо польза.