Sharp представила новые смартфоны — экраны на 240 Гц и Android 11

Японская компания Sharp представила сразу две новых модели смартфонов. В списке есть Sharp Aquos Zero 5G Basic и Sharp Aquos Sense 5G. Они относятся к среднему уровню, но при этом могут похвастаться необычными возможностями.

Первый смартфон оснащён 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления в 240 Гц. И это именно показатель экрана, а не сенсорного слоя. Базовая же частота составляет 120 Гц. А вдвое она увеличивается программными средствами.

Внутри установлен процессор Snapdragon 765G, 6/8 ГБ ОЗУ, а также 64/128 ГБ постоянной памяти. Основная камера включает в себя модули на 48 и 13 МП, а также телевик неизвестного разрешения. Фронтальная камера — 16 МП.

Ёмкость батареи равна 4050 мА·ч. Есть модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC и разъём USB-C. В качестве ОС задействован Android 11. Также отметим защиту по стандарту IP68.

Модель Sharp Aquos Sense 5G располагает 5,8-дюймовым ЖК-дисплеем IGZO с каплевидным вырезом и встроенным сканером отпечатка. Разрешение равно 2280 x 1080 точек, внутри установлен процессор Snapdragon 690 5G. Есть 4 ГББ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.

Основная камера включает в себя модули 12, 12 и 8 МП, фронтальная — 8 МП. Ёмкость аккумулятора равна 4570 мА·ч. Есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C. ОС — Android 11. Защита — IP68.