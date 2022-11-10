Leica выпустила топовый камерофон Leitz Phone 2

Компания Leica представила свой второй смартфон Leitz Phone. Модель основана на Sharp Aquos R7 с процессором Snapdragon 8 Gen 1, при этом в техническом плане новинка полностью дублирует оригинал.

Смартфон получил однодюймовый сенсор Sony IMX989, IGZO OLED-дисплей с разрешением 2730×1260 точек (WUXGA+) и частотой обновления 240 Гц. В модели доступно 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ для хранения данных.

От Leica аппарат получил дизайн, фильтры и другие мелочи. В числе таковых есть даже фирменный звук затвора, а также чехол с крышкой для объектива, что должно усилить эффект настоящего фотоаппарата.

Стоимость Leitz Phone 2 составляет около $1 540, причём смартфон будут продаваться только в Японии. О выходе на другие рынки ничего не сообщается.

А вот Xiaomi не стала мелочиться и показала концепт 12S Ultra с креплением фотообъектива Leica.