Sharp показала смартфон Aquos R9 на Snapdragon 7+ Gen 3

Японская компания Sharp вместе с дизайнерской студией Miyake Design анонсировали самобытный смартфон Sharp Aquos R9.

Новинка поступит в продажу в Японии, Тайване, Сингапуре и Индонезии в июле 2024, но цена пока что неизвестна. Зато уже можно подробно рассмотреть внешний вид устройства и железо внутри.

Aquos R9 получил 6,5-дюймовым дисплей Pro IGZO OLED с частотой в 120 Гц (в режиме BFI все 240), соотношением сторон 19,5:9, разрешением 2340 × 1080 и максимальной яркостью в 1500 нит. На фронтальной части также расположена камера с 50-мегапиксельным сенсором.

Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, который работает на 4-нм процессе. В тандеме с ним идет GPU Adreno 732, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR 5X и 256 ГБ постоянной UFS 4.0. Емкость АКМ составляет 5000 мАч.

На задней панели расположен закругленный блок с двойной основной камерой. Главный датчик на 50 Мп с оптической стабилизацией и объективом Leica Hektor, а также широкоугольный объектив на те же 50 Мп с углом обзора в 122 градуса.

Корпус Sharp Aquos R9 имеет стандарт защиты IP68 и отличается ударопрочностью по военному стандарту MIL-STD-810G. Устройство поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, имеет NFC-чип и сканер отпечатка пальцев на боковой грани. За работу системы отвечает Android 14.