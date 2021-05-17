Sharp показала смартфон с самой крупной камерой

Компания Sharp представила смартфон Auqos R6, который отличается необычной камерой. Новинка получила дюймовый сенсор с разрешением 20 Мп. Ранее такие камеры были только в компактных фотоаппаратах.

В техническом плане это означает, что на матрицу будет попадать больше света, что позволит снимать в темноте. Иначе говоря, это даст возможность обойтись одной камерой там, где ставят несколько. Камеру создавали специалисты Sharp и Leica. Помимо основного модуля, у смартфона есть только датчик глубины, который пригодится для размытия фона на фотографиях.

Второй особенностью Aquos R6 стали дисплей на базе матрицы Pro IGZO OLED. Она поддерживает переменную частоту обновления дисплея с 1 Гц до 240 Гц и пиковую яркость 2000 нит.

Внутри установлен топовый процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также батарея на 5000 мАч. При этом важно отметить, что новинка будет продаваться только в Японии. Цена пока не указана.

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