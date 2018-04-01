Представлен смартфон Sharp Aquos R5G с двумя вырезами в экране

Компания Sharp официально представила флагманский смартфон Sharp Aquos R5G. Его представили в Японии, а смартфон является первой моделью с поддержкой сетей пятого поколения.

Смартфон получил 6,5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 3168 х 1440 точек. Производитель сделал два выреза в дисплеем над кнопкой “Домой” и каплевидный для селфи-камеры с разрешением 16 Мп.

В качестве процессора используется Snapdragon 865 в работе с 12 ГБ оперативки и 256 ГБ флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 3730 мАч. Также есть поддержка NFC и Wi-Fi шестого поколения. Корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Основная тройная камера имеет три модуля на 12, 48 и 12 Мп. Устройство может записывать видео в разрешении 8К.

Выход Sharp Aquos R5G запланирован на весну этого года в Японии.