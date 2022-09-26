Sharp показала два новых смартфона среднего уровня

Компания Sharp представила два новых смартфона: Aquos Sense 7 и Aquos Sense 7 Plus, которые относятся к моделям среднего уровня. Они оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 695, имеют по 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Новинки получили OLED-дисплеи IGZO с разрешением Full HD+, 10-битным цветом и пиковой яркостью 1300 нит. У базовой модели диагональ составляет 6,1 дюйма и частотой 60 Гц, у Plus она равна 6,4 дюйма при частоте в 120 Гц. Фронтальная камера получила модуль на 8 МП, основная включат в себя датчики на 50,3 МП и 8 МП.

Обе модели поддерживают NFC, имеют защиту IP68. Также есть 3,5 мм разъёмы для наушников, слоты для карт памяти microSD, сканеры отпечатков пальцев и два стереодинамика.

Из коммуникаций отметим поддержку 5G, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GNSS. Базовая модель оснащена аккумулятором на 4570 мА·ч, а Plus — 5050 мА·ч. В качестве OC используется Android 12. Цены не сообщаются.

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