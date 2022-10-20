Sharp выпустила «классическую» Android-раскладушку Aquos Keitai 4

Японская компания Sharp выпустила новое поколение кнопочной Android-раскладушки Aquos Keitai 4.

Модель получила 3,4″ qHD-экран, бюджетный процессор Qualcomm 215, камеру на 8 Мп и аккумулятор ёмкостью 1680 мАч. По сравнению с прошлым поколением (которое вышло три года назад), вместо microUSB появился современный USB Type-C.

В смартфоне доступны фирменные опции от производителя в виде режима Hakkiri View, искажающий отображаемые цвета, чтобы придать сайтам контрастности и удобство использования. Также при нажатии кнопки на боковой грани корпуса включится запись телефонного разговора.

Помимо этого в устройстве есть модем, модуль Wi-Fi, Bluetooth 5 и даже фитнес-функция — шагомер.

Sharp Aquos Keitai 4 появится в Японии с 28 октября в чёрном и белом цветах. Стоимость пока неизвестна, но судя по всему будет в районе 30 000 йен (~12 330 рублей).

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!