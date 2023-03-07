Сервис доставки «Самокат» начал продавать технику Apple

Сервис доставки продуктов «Самокат» теперь предлагает своим клиентам покупку техники Apple. В приложении появился новый раздел «Техника Apple», а у некоторых пользователей устройства уже отображаются в разделе «Хиты распродажи». Купить можно разные модели iPhone, AirPods и Apple Watch.

Например, iPhone 14 с объемом памяти 128 ГБ на момент написания новости стоит 63 990 рублей, а Apple Watch SE второго поколения — 25 490 рублей. Вся техника привезена из Индии, Китая и Вьетнама и обещается доставка через 30 минут после оформления заказа. Все устройства имеют гарантию Apple на два года.

В апреле 2022 года «Самокат» зарегистрировал компанию «Умный импорт», ожидалось, что она будет заниматься ввозом техники в Россию для других компаний. Однако на данный момент «Самокат» использует новую компанию только для импорта товаров для себя.