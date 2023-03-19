Серию планшетов Xiaomi Pad 6 представят вместе с флагманом Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi готовится к анонсу флагманского Xiaomi 13 Ultra в Китае. Однако, судя по отчетам Xiaomiui новинка будет не одна. Вместе со смартфоном компания запустит серию планшетов Xiaomi Pad 6. В ней будет два устройства: Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.

Ожидается, что планшеты Xiaomi Pad 6 будут иметь металлические грани и тонкие рамки вокруг экранов, похожие на серию Pad 5. Новинкам приписывают ЖК-панели с разрешением 2560 x 1600 и частотой обновления до 120 Гц. Возможно, в Pro-версии ЖК могут заменить на OLED-дисплей для улучшения контрастности и цветопередачи.

Процессоры пока также под вопросов. Для базового могут использовать Snapdragon 870 или Snapdragon 888, для Pro — Snapdragon 8 Gen1. Объем оперативной памяти будет достигать до 8 Гб, встроенной до 256 Гб.

Xiaomi Pad 6 Pro будет доступен только в Китае. Цены на оба планшета еще не объявлены.