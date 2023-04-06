Серия Redmi Note 12 официально появилась в России

На российском рынке появились официальные версии смартфонов серии Redmi Note 12, доступных в двух вариантах: Redmi Note 12 (версия 4G с процессором Snapdragon 685) и Redmi Note 12 Pro+ (с процессором MediaTek Dimensity 1080).

Оба устройства оснащены дисплеем с частотой обновления 120 Гц, качественными камерами, быстрой зарядкой и аккумулятором на 5000 мАч, что делает их привлекательными в своей ценовой категории.

Цены на смартфоны Redmi Note 12 в России:

Redmi Note 12 4/128 ГБ: 16 990 рублей

Redmi Note 12 6/128 ГБ: 18 990 рублей

Redmi Note 12 Pro+ 8/256 ГБ: 32 990 рублей